В Москве прошел съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

От того, как представители муниципальной власти реагируют на обращения граждан, зависит то, какое впечатление у россиян складывается обо всей системе власти в стране. Такое мнение, обращаясь с приветственным словом к участникам прошедшего в Москве V съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Выступая перед собравшимися на съезде представителями 89 региональных советов муниципальных образований (СМО) страны, Сергей Кириенко поблагодарил участников мероприятия «за работу, профессионализм, патриотизм, преданность делу и служение».

«Все жители России обращаются к вам со своими проблемами, самыми разными, может, очень простыми, но для людей очень важными. Люди идут к вам, и от того, как их встречают на муниципальном уровне власти, насколько они видят изменения, заботу, внимание, у них и складывается впечатление обо всей системе власти в стране. С точки зрения ответственности перед людьми, вы на самой передовой, и от вас многое зависит», — сказал Сергей Кириенко.

Организаторы съезда ВАРМСУ отмечают, что в системе местного самоуправления России работает около 4,5 млн. человек в 18 тыс. муниципальных образований. На муниципальном уровне лежит ответственность за принятие оперативных решений на местах, за комфорт и качество среды проживания, тепло в домах, чистоту дворов и благоустройство территорий.

В ходе съезда были подведены итоги работы ассоциации за год. Среди них — инициированный ВАРМСУ проект «Муниципальный диалог». Марафон направлен на сбор успешных практик муниципалитетов, а также проблемных вопросов муниципальной повестки.

Также в ходе съезда был поднят вопрос о введении практики нулевых чтений законопроектов с участием муниципального сообщества.

Речь шла о том, что ВАРМСУ разработает механизм нулевых чтений законопроектов, который позволит полноценно интегрировать обратную связь от представителей местного самоуправления.

Кроме того, участники съезда обсудили работу советов муниципальных образований в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев назвал представителей муниципального сообщества новых регионов людьми, «которые в режиме 24/7, находясь под тяжелым грузом ответственности, выстраивают мирную жизнь».