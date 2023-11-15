Обвиняемого в покушении на бывшего депутата Рады Царева оставили под арестом

Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», — указывается в решении суда.

Согласно информации пресс-службы, нападавшему вменяют совершение преступлений по ряду статей Уголовного кодекса РФ: покушение на жизнь государственного или общественного деятеля, нелегальное приобретение и передача оружия и другие преступления против общественной безопасности.

Ранее Царев дал первый комментарий после покушения, совершенного против него в Ялте. Он добавил, что пока не может раскрывать подробности покушения, так как следствие по делу все еще продолжается. Царев отметил, что в данный момент он находится в одном из ведомственных медицинских учреждений и чувствует себя хорошо. Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории «Санатория Кирова».

Ранее покушение на экс-нардепа рады Царева прокомментировали в Кремле.