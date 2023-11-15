Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого в покушении на бывшего депутата Рады Царева оставили под арестом

Суд в Крыму оставил под арестом обвиняемого в покушении на экс-депутата Царева

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», — указывается в решении суда.

Согласно информации пресс-службы, нападавшему вменяют совершение преступлений по ряду статей Уголовного кодекса РФ: покушение на жизнь государственного или общественного деятеля, нелегальное приобретение и передача оружия и другие преступления против общественной безопасности.

Ранее Царев дал первый комментарий после покушения, совершенного против него в Ялте. Он добавил, что пока не может раскрывать подробности покушения, так как следствие по делу все еще продолжается. Царев отметил, что в данный момент он находится в одном из ведомственных медицинских учреждений и чувствует себя хорошо. Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории «Санатория Кирова».

Ранее покушение на экс-нардепа рады Царева прокомментировали в Кремле.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий