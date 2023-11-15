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Москвичи смогут использовать баллы «Миллион призов» с двойной выгодой

За баллы «Миллион призов» можно получить промокоды на скидки до середины декабря

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Depositphotos

Жители города Москвы смогут использовать баллы «Миллион призов» с двойной выгодой. Об этом сообщает сайт акции #ВыбираемВместе2023.

«У победителей акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» есть уникальная возможность сэкономить средства на новогодние приготовления и обменять свои баллы практически с двойной выгодой», — говорится в сообщении.

Розыгрыш состоялся в рамках городской программы «Миллион призов» среди голосовавших электронно с 8 по 10 сентября на выборах Мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. СМС о выигрыше приходили победителям с номера DIT_MOS. Получить 1000 равных рублю призовых баллов смогли также горожане, которые впервые участвовали в голосовании онлайн и при этом не стали победителями розыгрышей.

До 25 сентября москвичи активировали свои коды, и им начислили баллы. Многие уже успели применить их. Для тех, кто еще этого не сделал, остаются последние недели, сказано на портале.

«Призовые баллы можно обменять на поощрения до 23:59 14 декабря 2023 года. После этого все неиспользованные баллы аннулируются и восстановлению не подлежат, компенсация за них не предусмотрена», — отмечается на сайте.

Использовать выбранные поощрения (промокоды) у партнеров можно уже через 24 часа после обмена на них баллов и вплоть до 23:59 15 декабря 2023 года.

Отмечается, что у акции более 200 партнеров, среди которых популярные магазины продуктов, одежды и товаров для дома, музеи, рестораны, развлекательные площадки и благотворительные организации. Ряд партнеров предоставляет не только товары и услуги, но и дает дополнительные бонусы и скидки на последующие покупки.

Ранее организаторы «Миллиона призов» рассказывали подробно, как можно потратить баллы.

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