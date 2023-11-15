Не желающие заниматься делом о гибели московские полицейские перетащили тело в соседний район

В Москве полицейские перетащили труп мужчины в соседний район, чтобы не заниматься делом о его гибели. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Стало известно, что 11 ноября в отдел полиции по Алтуфьевскому району поступило сообщение, что у дома по улице Бибиревская лежал человек без сознания. На место поехали младший сержант Ходаков и старший сержант Петухов. По словам самих правоохранителей, на адресе никого не было — в рапорте они доложили, что гражданин якобы ушел самостоятельно до их приезда.

Но, по данным источников канала, Ходаков и Петухов все-таки находили труп 39-летнего мужчины. Но заниматься оформлением и бумажной волокитой они не захотели, положили тело в служебную машину, что попало на камеры видеонаблюдения.

Полицейские отвезли тело в соседнее Бибирево, где выкинули у гаражей на Юрловском проезде. Через два дня труп мужчины снова нашли, но теперь им должны были заниматься местные оперативники.

До этого в Перми полицейский стал фигурантом уголовного дела за попытку украсть лифт.

Ранее полицейские в Нижнем Тагиле задержали двух женщин, маскировавших наркотики под камни.