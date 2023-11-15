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Стало известно, когда в российских больницах появится обновленный «Спутник»

Гинцбург: клинические испытания обновленного «Спутника» завершились

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Павел Львов/РИА Новости

Клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса «Спутник» завершились. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот уже в первой декаде декабря — 10-15 числа.

При этом эксперт пояснил, что клинические испытания вакцины прошли, но отчет еще не составлен.

2 ноября эпидемиолог, академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет. По его словам, фиксируемый рост заболеваемости носит естественный характер. С наступлением холодов люди начнут простывать, поэтому начнется еще и подъем заболеваемости гриппом, добавил он.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в этом сезоне россиянам не предлагают вакцинироваться от COVID-19, так как специалисты посчитали, что сейчас риски получить осложнения после инфицирования стали ниже. Однако Попова посоветовала пройти вакцинацию против вируса гриппа. При этом глава Роспотребнадзора отмечает всплеск заболеваемости COVID-19 в России, что говорит о начале новой волны эпидемии.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали россиян немедленно сделать вакцину от гриппа.

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