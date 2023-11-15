Врач оценила тренд с мытьем головы раз в месяц

Мытье головы один раз в месяц может привести к появлению гнойничковых поражений кожи и выпадению волос. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева, комментируя появление нового тренда.

По ее словам, подобный метод не поможет простимулировать рост волос или улучшить их качество, как считают пользователи соцсетей.

«Как только у нас начинают скапливаться излишки себума, выделений потовых желез, то появляется питательная среда для патогенных бактерий. Это может привести к воспалительным заболеваниям: могут быть гнойничковые поражения, которые потом, возможно, придется лечить при помощи антибиотиков, также может начаться выпадение волос», — отметила врач.

Такие эксперименты особенно опасно проводить людям с диагностированным себорейным дерматитом, а также тем, у кого есть зуд или фолликулит. При отсутствии качественного очищения кожи головы их недуги могут обостриться, пояснила Нагайцева. Она посоветовала мыть голову столько раз, сколько требуется, исходя из индивидуальных особенностей.

Врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова до этого говорила, что ежедневное мытье головы способствует смыванию натуральных масел и протеинов, поддерживающих здоровье волос. Она посоветовала мыть голову не чаще трех раз в неделю и использовать при необходимости сухой шампунь.

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