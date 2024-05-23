Сафонова призвали срочно паковать чемоданы и уезжать в Париж

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «РБ Спорт» заявил, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову нужно сделать все возможное, чтобы оказаться в «Пари Сен-Жермен».

По его словам, российский вратарь вполне может последовать примеру украинца Андрея Лунина, который из луганской «Зари» перебрался в мадридский «Реал».

«Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в «ПСЖ». Если парижане правда хотят видеть Матвея, значит, они видят возможность для конкуренции. В «Реале» играет Лунин — почему в «ПСЖ» не может играть Сафонов?» — заявил Канчельскис.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Ранее за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» оштрафовали московское «Динамо».