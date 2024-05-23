Запорожскую АЭС переподключили к основной линии электроснабжения

Специалисты возобновили подачу электроэнергии на атомную электростанцию (АЭС) в Запорожской области по основной линии, мощность которой составляет 750 кВ. Об этом сообщается в Telegram-канале объекта.

В заявлении отмечается, что высоковольтная линия «Днепровская» была введена в эксплуатацию в 16:49 мск.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная-1», — добавили представители станции.

Днем 23 мая пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила, что Запорожская АЭС отключилась от основной линии электроснабжения. По данным организации, причиной послужило короткое замыкание.

При этом ситуацию прокомментировал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что из-за продолжающихся боевых действий на Украине объекту все еще угрожает опасность.

22 мая Запорожская АЭС подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. Целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал транспортный цех станции.

Ранее Гросси рассказал, что поможет избежать аварии на АЭС в Запорожской области.