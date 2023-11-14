В Петербурге рабочий сорвался с высоты и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Петербурге ремонтировавший здание мужчина сорвался с третьего этажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на 8-й Красноармейской улице. По словам очевидицы, рабочий ремонтировал фасад дома, но якобы был без страховки. Она заметила, что мужчина сорвался с третьего этажа.

Когда женщина подошла к рабочему, он находился без сознания. К пострадавшему также подошел другой строитель и стал разводить руками. Когда на место прибыла полиция и скорая помощь, бригада уже скрылась с места.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. О характере его травм не сообщается. На месте работают правоохранители, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве два человека пострадали при падении строительных лесов.