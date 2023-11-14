В ХАМАС заявили, что контролируют ситуацию в Газе

Палестинская радикальная организация ХАМАС контролирует ситуацию в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил один из руководителей движения Усама Хамадан.

«Мы [руководство ХАМАС] заверяем, что с отрядами [палестинского] сопротивления и бригадами «Аль-Кассам» все в порядке, они контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа», — приводит слова Хамадана ТАСС.

До этого в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что смогли захватить здания правительства в Газе, которые контролировали ХАМАС. Военные ЦАХАЛ даже сделали фотографию в парламенте сектора Газа.

Конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября, когда боевики палестинской организации вторглись на израильскую территорию, захватив десятки заложников. После этого ЦАХАЛ начал ответные действия, которые вылились в наземную операцию в секторе Газа, продолжающуюся с конца октября.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности освободить до 70 израильских заложников.