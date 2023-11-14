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В Москве наградили лучшие проекты в области транспорта

2023 год стал рекордным для Москвы по развитию рельсового транспорта

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4 получили награды Х национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Церемония награждения состоялась в рамках форума «Транспортная неделя». Лучшим инфраструктурным проектом регионального значения стала БКЛ. МЦД-3 и МЦД-4 победили в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта».

Также «Иволга 3.0» стала лидеров в номинации «Городские поезда – новый стандарт столицы».

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем крупнейшие транспортные проекты, которые улучшают передвижение по городу. Благодаря запуску БКЛ стало удобнее добираться в соседний район и строить короткие и быстрые маршруты, минуя центр столицы. С запуском D3 и D4 транспорт стал комфортнее для жителей более 40 районов Москвы и нескольких городских округов Подмосковья», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что благодаря запуску МЦД-3 и МЦД-4 пассажиры получили новые маршруты, возможность экономить на проезде и бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и между диаметрами.

Всего в этом году в Москве открылись 14 станций метро: в марте было полностью запущено движение по БКЛ, а в сентябре открылись станции «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

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