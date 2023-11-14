В Госдуме оценили призыв перенацелить девушек с образования на рождение детей

Женщин не нужно отговаривать от получения высшего образования, так как это важно не только для нее, но и для семьи и экономики страны в целом, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко. Вместо этого для повышения демографии необходимо вводить новые социальные гарантии для молодых семей, заявила она в беседе с НСН.

Так депутат отреагировала на предложение переориентировать молодежь с получения образования на рождение детей.

«Чем успешнее женщина в семье, тем успешнее семья. Человек в момент получения высшего образования получает не только профессиональные знания и навыки, это и культура, и интеллект, и общение, – подчеркнула Пилипенко. – Человек получает умение получать знания. Высшее образование – это не просто образование для карьеры, это образ мысли. Для страны это важно».

В России нужно улучшать ситуацию с демографией за счет увеличения количества государственных мер поддержки, подчеркнула депутат. В том числе – создавать новые гарантии, расширять материнский капитал и предоставлять подъемные.

«Материнский капитал обеспечивает будущее ребенка, но нужны еще какие-то гарантии, чтобы обеспечить саму женщину», – считает Пилипенко.

Стремление к знаниям она назвала нормальным явлением, призвав искать решение в других направлениях.

Напомним, с инициативой перенацелить молодежь с получения высшего образования на рождение детей выступила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Она призвала перестать «плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Демограф ранее рассказал, что маткапитал может увеличить рождаемость в России на 20-25% и отметил, что демографического апокалипсиса в Росси не будет.