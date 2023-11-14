В Москве в столовой школьнику продали чистящее средство вместо чая

В Москве школьнику вызвали «скорую» после того, как он выпил напиток из столовой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в учебном заведении после того, как 12-летний мальчик сделал несколько глотков купленного в столовой чая. Самочувствие ребенка ухудшилось, и он обратился в медпункт. Там специалисты не смогли стабилизировать состояние школьника, поэтому пострадавшему вызвали скорую помощь.

Медикам удалось помочь мальчику. Узнавшие об инциденте родители попросили отправить ребенка домой вместе со старшим братом.

Выяснилось, что сотрудники столовой дали мальчику бутылку с чистящим средством. Один из работников перелил его в емкость и не сказал остальным.

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