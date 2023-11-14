Рестораторы оценили статус Санкт-Петербурга как кулинарной столицы России

В России невозможно выбрать одну кулинарную столицу, так как этого звания достойны многие города, считает омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. В каждом городе, претендующим на победу, есть свои изюминки, заслуживающие внимания, отметил он, отреагировав таким образом на присвоение Роспатентом Санкт-Петербургу звания кулинарной столицы России.

«Кулинарной столицей признают то одни города России, то другие. Казань недавно признавали, завтра Лефортово признают кулинарным районом страны, –отметил Миронов в эфире НСН. – Я скептически отношусь к таким назначениям. Не знаю, по какому принципу городу дают такое звание».

По количеству точек общепита первое место должна занять Москва, где насчитывается порядка 20 тыс. ресторанов, подчеркнул эксперт. В Петербурге, по его мнению, больше крафтовых заведений, где повара придумывают что-то свое.

«Во всех городах есть своя кухня. В Казани, например, много своих особенностей, татарская кухня очень сильно отличается, – подчеркнул Миронов.– В Осетии вообще осетинские пироги – это вынос мозга, а в Крыму – чебуреки! Я даже вдохновился поездкой в Крым и создал в Москве чебуречную, превратив ее в сетевой формат», – отметил он, подчеркнув, что своя изюминка есть у каждого региона.

Напомним, до Санкт-Петербурга звание гастрономической столицы России было присвоено Казани – она носила его с 2021 года по своей инициативе. Однако эта новость вызвала удивление среди жителей других городов России, а Санкт-Петербург оспорил регистрацию соответствующего товарного знака.

В этом году в Москве проходил гастрофестиваль, на котором гостям представляли блюда, созданные по новым технологиям.