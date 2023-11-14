Россиянин украл более тысячи лотерейных билетов, не выиграл денег и оказался в полиции

В Ставропольском крае мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за кражи лотерейных билетов. Об этом сообщает управление МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в Пятигорске. Мужчина пробрался в торговый ларек ночью и похитил 1,6 тысячи лотерейных билетов. На некоторых из них россиянин уже успел стереть защитный слой, однако ни один из них не обеспечил мужчине выигрыш. Оставшиеся изъяли правоохранители и вернули их владельцу.

«Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей», — сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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