«Там капец»: отец школьницы из Сибири рассказал о ее ранах после укуса собаки

В поселке Федоровский под Сургутом бездомная собака напала на первоклассницу, которая вышла из магазина и подошла к животному. Как рассказал «Газете.Ru» отец пострадавшей Вадим, ребенка пришлось везти за 60 км в больницу зашивать — местные врачи не могли ничего сделать.

«Мы были дома, а дети пошли в магазин. Дочка с братом была. Там на видео непонятно — то ли она погладила, то ли обняла один раз собаку — все нормально было. Потом они собирались уходить, она опять ее хотела то ли погладить, то ли обнять. И она бросилась ей в лицо, укусила за нижнюю губу. Прибегает сын заплаканный и кричит, что сестру укусила собака, весь трясется. Я спустился вниз, на втором этаже встретил дочь, она руками губу закрыла и плакала. Я работаю спасателем и многое видел, но убрав руки, понял, что я ничем не могу ей помочь. Повезли в больницу, там был выходной, дежурный врач взглянул и отправил фотографию хирургу, который может зашить. Он сказал экстренно отвезти в Сургут, потому что он ничего сделать не сможет. И вот они в городе прооперировали ее. Сам хирург сказал, что шрамы скорее всего останутся точно и, дай бог, чтобы не было искривления губы. Состояние плачевное. Ребенок так нормально, но именно по дефекту он не дал никакой гарантии, но хорошего точно не будет», — сказал он.

Мужчина уточнил, что собаку уже отловили, а полиция и администрация связалась с семьей.

«Администрация и Следственный комитет подключились к этому делу. Собаку эту я вчера бегал и ловил сам. Она от меня убегала. А сегодня ее поймали в отлов. Эта собака последний раз в 2021 году была в отлове, и, соответственно, с 2021 года по нынешнее время ей никто прививки не ставил, и состояние собаки надо узнать. В полицию я не писал заявление, потому что врачи передали сами весь материал, что зафиксирован укус собакой. Вчера они позвонили, спросили, писал ли я заявление. Я ответил, что нет. Они говорят в срочном порядке делать заявление. И меня с утра сегодня дергают и в полицию, и в администрацию, и в Следственный комитет. Спрашивали, как я могу оценить состояние травмы, какой степени тяжести. Я ответил, что как минимум среднее. Они сейчас должны были отправить своих сотрудников в больницу, чтоб у хирургов или у врачей узнать, какой степени тяжести рана. Там капец. Ладно, пусть бы меня загрызли нафиг, но маленькую девочку. У меня дочь 19 килограмм весит, бедолага, она в первый класс еле идет, ее ветром сдувает, а собака килограмм 40, здоровее ее в два раза», — подчеркнул он.

По словам Вадима, проблема с бездомными собаками в поселке «стоит очень остро», и он хотел бы «отмотать два дня обратно», чтобы этого инцидента не произошло.

Мать девочки Алена в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что находится вместе с дочерью в больнице — ребенок проходит курс антибиотиков и прививок от бешенства.

Видео, на котором запечатлено нападение бездомной собаки на девочку, было опубликовано в сообществе администрации городского поселения Федоровский в соцсети «ВКонтакте». По данным местных властей, «собака изначально не проявляла агрессии, но потом почему-то укусила ребенка». Отмечается, что представители администрации, правоохранительных органов и подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации.

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