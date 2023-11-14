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Организатор убийства Политковской досрочно вышел из колонии и уехал в зону СВО

Организатор убийства журналистки Политковской Хаджикурбанов уехал в зону СВО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Организатор убийства российской журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов, приговоренный к 20 годам лишения свободы, досрочно освободился из колонии и уехал в зону военной операции на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Baza и подтвердил изданию РБК адвокат Хаджикурбанова.

По данным Baza, осужденный по делу Политковской должен был находиться в колонии до 2034 года, однако еще в конце 2022 года попал в зону боевых действий.

Как пишет канал, Хаджикурбанов начал службу в должности командира отделения разведки и дослужился до командира батальона.

Через полгода службы Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны и его освободили от отбывания наказания, отмечает канал.

Сергей Хаджикурбанов – бывший оперативник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Его задержали в 2007 года по обвинению в организации убийства журналистки, однако в 2009 году суд присяжных признал его невиновным. Затем Хаджикурбанова признали виновным в вымогательстве и снова обвинили в причастности к организации убийства Политковской. В 2014 году его признали виновным.

13 ноября сообщалось, что отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов отправился из колонии строгого режима в зону проведения военной операции на Украине.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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