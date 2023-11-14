В Госдуму внесли законопроект о запрете работы «наливаек» в жилых домах по ночам

В Госдуму в приоритете рассмотрят законопроект, направленный на предотвращение производства и торговли некачественной алкогольной продукцией и на запрет работы «наливаек» в ночное время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил про опрос у него на канале, где 79% участников проголосовали за запрет работы «наливаек» по ночам.

По словам Володина в итоге законопроект должен закрепить за регионами право запрещать торговлю пивом, сидром, пуаре и медовухой в «псевдокафе», которые работают в многоквартирных домах.

Также документ предполагает введение запрета на использование названий алкогольной продукции, которые вводят покупателей в заблуждение. То есть запретят приписывание алкоголю особых или лечебных свойств, а также использовать в названии продукты, которых на деле нет в составе напитка.

По словам Володина, в течение недели законопроект предполагается направить в регионы с целью получения отзывов и предложений.

До этого Минпромторг РФ поддержал инициативу Государственной думы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Предполагается, что МРЦ защитит отечественный рынок от некачественной продукции, а также преградит путь к серому импорту.

Ранее в Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива.