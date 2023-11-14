Депутата Верховной рады Украины отправили под стражу на два месяца

Суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Верховной рады Украины Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Об этом сообщает «Зеркало недели».

В публикации отмечается, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залогу.

До этого Дубинский заявил, что уголовное дело против него является местью президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.

До этого Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) сообщал, что Дубинский якобы работал на российское правительство под позывным «Буратино».

До этого стало известно, что Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Соответствующую меру пресечения парламентарию 6 ноября избрал Печерский районный суд Киева.

1 ноября Дубинский в своем Telegram-канале написал, что действующий украинский президент Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции. По его словам, деятельность главы государства «позорит страну на весь мир».

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».