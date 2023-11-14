Молодым многодетным семьям хотят дать беспроцентную ссуду на покупку жилья

В Госдуму во вторник будет внесен законопроект, подразумевающий предоставление молодым многодетным семьям беспроцентной ссуды на покупку жилья. Об этом сообщается газета «Известия».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что наличие жилого помещения — одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка и наиболее востребованное социальное благо. Об этом свидетельствует популярность принимаемых государством мер в данной сфере, сказано в документе.

В документе также отмечается, что в большинстве случаев молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Один из авторов законопроекта, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил, что для изменения этой ситуации предлагается ввести новую форму поддержки молодых семей — беспроцентный целевой заем и льготный кредит по ставке не более 5% годовых на приобретение жилья.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением о необходимости предоставления государством квартир семьям, в которых есть три и более детей. Она отметила, что государство должно улучшать условия для таких семей.

Матвиенко также предлагала обсудить возможные меры поддержки многодетных семей, включая освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По ее мнению, семьям с большим количеством детей не следует платить деньги государству, так как они уже ежедневно трудятся.

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко, комментируя предложение спикера Совета Федерации, отметил, что для реализации данной инициативы нужно, чтобы у таких семей был федеральный статус.

В Госдуме предложили новые льготы для детей из многодетных семей.