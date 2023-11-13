Старшеклассник спас свою девушку от пьяного соседа, ворвавшегося с ножом к ним квартиру

В Нижнем Новгороде мужчина ворвался в квартиру к влюбленной паре с ножом из-за шума и ранил подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Десятиклассник и его девушка, студентка пединститута, проводили вместе вечер в новостройке на проспекте Кораблестроителей. Вечером к ним в квартиру, входная дверь в которую по какой-то причине оставалась открытой, ворвался 53-летний сосед. Мужчина был сильно недоволен шумом, который якобы шел от соседей, и стал угрожать паре ножом.

Юноша решил обезвредить злоумышленника, но выбить клинок у него из рук получилось только с четвертой попытки. Старшеклассник дрался с мужчиной, защищая свою возлюбленную, и в итоге получил глубокий порез лица.

Нападавший также попал в больницу, у него диагностировали многочисленные ушибы и перелом орбиты глаза. По словам соседей, он часто вступал в конфликты с жильцами и оставлял недовольные сообщения в общедомовом чате.

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