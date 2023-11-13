Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Старшеклассник спас свою девушку от пьяного соседа, ворвавшегося с ножом к ним квартиру

В Нижнем Новгороде юноша защитил свою девушку от соседа с ножом и сам был ранен

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде мужчина ворвался в квартиру к влюбленной паре с ножом из-за шума и ранил подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Десятиклассник и его девушка, студентка пединститута, проводили вместе вечер в новостройке на проспекте Кораблестроителей. Вечером к ним в квартиру, входная дверь в которую по какой-то причине оставалась открытой, ворвался 53-летний сосед. Мужчина был сильно недоволен шумом, который якобы шел от соседей, и стал угрожать паре ножом.

Юноша решил обезвредить злоумышленника, но выбить клинок у него из рук получилось только с четвертой попытки. Старшеклассник дрался с мужчиной, защищая свою возлюбленную, и в итоге получил глубокий порез лица.

Нападавший также попал в больницу, у него диагностировали многочисленные ушибы и перелом орбиты глаза. По словам соседей, он часто вступал в конфликты с жильцами и оставлял недовольные сообщения в общедомовом чате.

Ранее в Петербурге мужчина проник в незапертую квартиру и изнасиловал хозяйку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий