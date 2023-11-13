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Россияне перечислили способы, которые помогут вернуть уважение школьников к учителям

«КП»: 20% россиян считают, что наказания помогут вернуть уважение к учителям

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Пятая часть россиян считает, что введение наказаний в школах поможет вернуть уважение учеников к учителям, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,7 тыс. человек.

«Надо разработать правила поведения в школе, причем для всех: для школьников, учителей и обязательно для родителей. А потом наказывать тех, кто не исполняет вплоть до отчисления», — предложила респондентка.

19% опрошенных предложили привлекать детей к труду и общественным работам, чтобы исправить ситуацию, еще 14% — ввести оценки за поведение, которые будут вноситься в аттестат и влиять на будущее ребенка. 8% думают, что для контроля за поведением школьников нужно создать единую организацию, типа пионерии. 2% предложило увеличить количество внеклассных занятий, чтобы сближать одноклассников и учителей.

При этом 35% опрошенных считают, что никакие изменения в школьной системе не исправят ситуацию. По их мнению, повлиять на детей могут только родители.

«Сначала нужно воспитать родителей этих детей, а потом они сами научат детей уважать себя и учителей», — сказала участница опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое» и предложили полностью изменить систему образования.

Депутат городской Думы Краснодара Александр Сафонов до этого обратил внимание на дефицит педагогических кадров в областном центре и назвал сложившуюся ситуацию «очень тяжелой».

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся комиссии для защиты педагогов.

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