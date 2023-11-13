В Москве пенсионеры отправили аферистам около 10 млн рублей и чуть не лишились квартиры

В Москве мошенники выманили у 82-летних пенсионеров 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Аферисты связались с парой, представились сотрудниками банка и заявили, что неизвестный по доверенности пытается снять деньги с их счетов. Злоумышленники убедили пенсионеров забрать из банка свои 9,5 миллиона рублей. Впоследствии оба перевели эту сумму на «безопасные счета» мошенников. Затем курьер доставил супругам документ, который якобы подтверждал зачисление денег на определенные счета.

Спустя некоторое время злоумышленники снова позвонили пенсионерам и уведомили их о том, что неизвестный пытается продать их квартиру.

Пожилые люди обратились в полицию. На данный момент правоохранители устанавливают причастных к афере лиц.

В Петербурге вор похитил у бизнесмена около девяти миллионов рублей из-за отсутствия сигнализации.