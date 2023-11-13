Финансовое благополучие обошло создание счастливой семьи в списке жизненных целей россиян

Для 57% россиян финансовое благополучие является главной жизненной целью, следует из опроса, проведенного компанией «СберСтрахование жизни» и сервисом «Работа.ру». На втором месте — создание и сохранение счастливой семьи — такую задачу в приоритет поставили 48% респондентов, на третьем — путешествия по миру — (36%).

Список жизненных целей продолжили желания о покупке недвижимости (35%), успешной карьере (23%), собственном бизнесе (20%) и переезде в другой город (18%), намерения потратить много денег на благотворительность или даже основать благотворительный фонд (7%), получить признание и стать известным человеком (6%), выиграть в каком-нибудь конкурсе (4%), пробежать марафон (2%) и достичь успеха в спорте (1%).

Что касается возрастных отличий, аналитики отмечают: финансовое благополучие в приоритете у участников опроса старше 40 лет. Более молодые респонденты в первую очередь хотят построить семью. Так, создание семьи выбрали 64% респондентов в возрасте от 30 до 40 лет и 57% в возрасте от 18 до 29 лет. За финансовое благополучие проголосовали 62% опрошенных от 40 до 49 лет и 52% старше 50 лет.

У участников опроса старше 50 лет на втором месте в списке целей стоят путешествия (35%), а на третьем месте — сохранение семьи (33%).

У опрошенных до 30 лет в тройку целей, помимо создания семьи (57%) и финансового благополучия (53%), входит стремление построить успешную карьеру (41%).

Цели мужчин и женщин отличаются незначительно. Например, желание открыть бизнес более свойственно мужчинам, чем женщинам. Однако достижение финансового благополучия чаще выбирают женщины. Также среди женщин оказалось больше респондентов, желающих путешествовать.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, судя по результатам исследования, жизненные цели имеют 79% россиян.

«У большинства есть запрос, связанный с финансовой составляющей, а для воплощения этих желаний важно повышать свою финансовую грамотность», — сказал Вестеровский, добавив, что сервисов, которые помогают определиться со своими желаниями и упростить их достижение, очень много.

Исследование проводилось в октябре 2023 года. Его участниками стали 3,2 тыс. жителей российских городов старше 18 лет.