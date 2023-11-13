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Один из корпусов МГУ закрыли из-за кори

Shot: корпус МГУ имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Один из корпусов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори, сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на студента первого курса с факультета мировой политики.

По данным канала, на карантин закрыли первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские горы. Всего там располагается 11 факультетов.

Учащихся перевели на дистанционное обучение, их продолжают обследовать.

В вузе пока ситуацию не комментировали.

3 ноября сообщалось, что в Пензенской области в трех сельских школах детей оставили на каникулах из-за вспышки кори.

По словам российских врачей, возбудитель кори — очень заразный вирус, симптомы которого могут быть неочевидными для неопытных родителей. Врачи рассказали «Газете.Ru», сколько длится инкубационный период, на какой день после контакта с больным корью появляются первые симптомы и как их не спутать с сезонными вирусами, как проходит лечение у детей, какие осложнения может дать инфекция и как обеспечить своему ребенку защиту от нее.

Ранее женщину парализовало после укуса комара.

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