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Общественник рассказал о вмешательстве ИТ-гигантов в палестино-израильский конфликт

Общественник Малькевич: ИТ-гиганты решают, кто и когда будет говорить

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Violeta Santos Moura/Reuters

Вмешательство западных ИТ-гигантов в политику чужих стран очевидно, и заказчик этого представления тоже понятен — ведь вряд ли Meta (признана в России экстремистской и запрещена) или Google имеют геополитические интересы и активно их проталкивают, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Мнение на собственную точку зрения имеет как палестинец, так и израильтянин. Но по непонятной и в то же время очевидной причине не граждане стран, а ИТ-гиганты решают, кто и когда будет говорить», — сказал эксперт.

Он назвал интересным тот факт, что комиссар Евросоюза по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон разослал крупным социальным сетям и видеохостингам «письма счастья», в том числе YouTube письма с призывами остановить распространение ложной информации о конфликте между Израилем и Палестиной.

«Но приведут ли такие обращения к реальным результатам, остаются сомнения. Веди рычаги влияния на Google и Meta находятся в руках США, а у них совершенно другое видение конфликта», — добавил общественник.

Александр Малькевич считает, что ситуация с политической ангажированностью иностранных гигантов заставляет вспомнить и о специальной военной операции на Украине.

«Определенные параллели в том, как действовали ИТ-гиганты тогда и сейчас несомненно есть. И это еще раз доказывает то, что безоговорочно доверять таким источникам информации точно не стоит», — заключил член Общественной палаты РФ.

В конце октября компания Meta принесла извинения пользователям Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за то, что в профилях некоторых палестинцев появилось слово «террорист». Причиной происшествия указали некорректную работу автопереводчика.

Недоразумение случилось с пользователями, в профилях которых были слова «палестинец» на английском или «альхамдулиллях» на арабском, а также эмодзи с флагом Палестины. Автопереводчик обозначил фразу так: «Слава Богу, палестинские террористы борются за свою свободу». Компания не уточнила, почему такая ошибка была допущена.

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