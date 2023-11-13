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Обвиняемую в теракте против Татарского Трепову признали вменяемой

Обвиняемую в теракте против военкора Татарского Дарью Трепову признали вменяемой

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Максим Блинов/РИА Новости

Дарью Трепову (внесена в перечень экстремистов и террористов), обвиняемую в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе, признали вменяемой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, специалисты выявили у Треповой некоторые проблемы с психикой. Речь идет о смешанном расстройстве личности.

«У 26-летней обвиняемой имеется повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и даже ранимость. Стремление к ярким эмоциональным переживаниям при неустойчивой самооценке и выраженная потребность в признании», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств у Треповой нет, поэтому она могла осознавать характер совершаемых ей действий.

До этого генеральная прокуратура передала уголовное дело Дарьи Треповой с обвинительным заключением во Второй Западный окружной военный суд.

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