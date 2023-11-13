Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело сироты, которую избивали две недели

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с девушкой, которую избивали несколько недель. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

На ситуацию обратили внимание после публикаций в СМИ, где сообщалось о том, что 21-летнюю сироту две недели удерживал в плену ранее судимый мужчина. Россиянин разбил телефон пленницы, после чего стал постоянно ее избивать. В результате пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

«Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки», — сообщается в публикации.

Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее на Урале две девушки похитили женщину, вывезли в лес и заставили копать яму.