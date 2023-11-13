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В России призвали закрыть трассы для грузовиков на выходные и праздники

Автоэксперт Субботин: в выходные и праздники грузовики не должны ездить по трассам

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Shutterstock

Чтобы избежать появления многокилометровых пробок на трассах, нужно закрыть по ним проезд для грузовиков в выходные и праздничные дни, считает автоэксперт Вячеслав Субботин. Так в беседе с RT он прокомментировал призыв создать льготные коридоры для ликвидации пробок на курортных трассах летом.

На южное направление ведет только одна трасс – М-4 «Дон», напомнил эксперт. Платная дорога является самой загруженной, подчеркнул он, призвав работать с тарифами.

В борьбе с пробками поможет регуляция работы грузовых машин, убежден Субботин.

«Это задача номер один. С вечера пятницы до воскресенья — движение только легковых автомобилей и тех, кто везет скоропортящиеся продукты. Все», — подчеркнул он.

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал Минтранс создать льготные коридоры с 50%-ной скидкой на проезд во время пиковой загрузки курортных трасс летом. По его мнению, поможет разгрузить курортные трассы и избежать многокилометровых пробок, как это было минувшим летом по дороге к Черному морю.

Ранее сообщалось о планах кабмина выделить средства на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь.

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