В Израиле отрицают полное окружение больницы Аш-Шифа в Газе

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что израильские войска полностью не окружали больницу Аш-Шифа в секторе Газа. Его слова передает Sky News.

Ранее телеканал Al-Arabiya утверждал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с двух сторон окружила больничный комплекс.

По словам Регева, у восточного выхода из больницы находится улица, и израильские военные призывают людей покинуть медучреждение через эту улицу.

«Мы понимаем, что не каждый может покинуть больницу, поэтому мы заявили, что готовы предоставить машины скорой помощи, чтобы помочь людям уехать, если им для этого нужна скорая помощь», — сказал советник израильского премьера.

В минувшие выходные Армия обороны Израиля заявила, что направила больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 300 литров топлива, однако палестинское движение ХАМАС помешало в передаче горючего.

В ХАМАС в свою очередь назвали издевкой предложение Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.