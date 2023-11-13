Полицейские задержали россиянок, маскировавших наркотики под камни

Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила поймали двух местных жительниц 1987 и 1988 года рождения , которых подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Как рассказали в полиции, при задержании в карманах курток обеих женщин были обнаружены свертки, перемотанные изолентой. В сумке одной из подозреваемых правоохранители нашли десятки свертков, похожих на камни. По предварительной версии, женщины фасовали запрещенные вещества в пакеты, перематывали их изолентой и сверху облепляли глиной, чтобы сделать похожими на камни.

После фасовки подозреваемые делали закладки в подъездах города — затем фотографировали место закладки и отправляли снимок поставщику наркотиков. Вес изъятого у женщин запрещенного вещества составил 7 граммов.

В отношении свердловчанок возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

Ранее полиция раскрыла семейную нарколабораторию на юге России.