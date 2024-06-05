Если военные силы России займут село Константиновка, они уже смогут войти в тыл группировке ВСУ в районе Угледара. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Как пишут авторы ресурса, это и в целом расширит фронт наступления российской армии к югу от Донецка,.

Отмечается, что 4 июня ВС РФ продвинулись на трех участках.

Во-первых, в южной части Работино на Запорожском фронте.

До этого глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только за май взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, с которыми Москва подписала соглашения о сотрудничестве. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.