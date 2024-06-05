В ТЭЦ в Польше произошел пожар

Возгорание произошло на одном из блоков тепловой электростанции (ТЭЦ) в Явожно на юго-западе Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на представителя местной пожарной службы.

Он подчеркнул, что к тушению привлекли пожарных из города и окрестностей. Информация о причинах и масштабах произошедшего пока отсутствует.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти Варшавы проверяют версию о якобы возможной причастности спецслужб России к пожару в торговом центре.

При этом каких-либо доказательств Туск не привел. По его словам, в настоящее время польские силовики сосредоточены на расследовании диверсий в стране.

В Польше в последние дни произошла серия крупных пожаров. Один из них случился в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве 12 мая. Главный комендант государственной пожарной стражи Мариуш Фелтыновский сообщал, что пламя распространилось очень быстро, так как в ТЦ было слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь текстиля. Здание полностью сгорело.

Ранее в Польше загорелась свалка химических отходов.