СМИ сообщают о взрывах в Полтаве

В Полтаве, административном центре одноименной области, расположенной в центральной части Украины, произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

Подробная информация не приводится.

В настоящее время в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях действует воздушная тревога.

До этого сообщалось о серии взрывов в Херсоне. Также сообщалось о взрыве в Одессе.

2 июня портовая инфраструктура в одном из городов Украины получила повреждения. Об этом сообщили на официальной странице Военно-морских сил (ВМС) страны в соцсетях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).