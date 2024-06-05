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Названа главная претензия к работе Федотова в ЦСКА

Экс-футболист Масалитин: Федотов перестал выпускать в ЦСКА молодежь

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры выступавший за московский ЦСКА, назвал в комментарии для «Газеты.Ru», в чем заключаются главные претензии к работе Владимира Федотова в качестве главного тренера армейцев.

«Если бы Федотов использовал всех игроков, которые есть, включая молодежь — была бы нормальная ротация. Вот просто если бы каждую игру просто выпускал молодежь. Мы же видели, как в начале сезона выходил и показывал себя Рядно, забивал Глебов. Был еще Арбузов, его потом отдали в аренду «Балтике», и он там пропал. Играл Кисляк, выходил Лукин. Понятно, что все ошибаются, но каких-то больших ошибок у них не было. Если бы эта ротация была и работала, наверное, к Федотову не было бы особых вопросов», — считает Масалитин.

ЦСКА под руководством Федотова после серебряных медалей Российской премьер-лиги и выигранного Кубка страны в первом сезоне работы специалиста занял лишь пятое место в РПЛ в завершившемся чемпионате и остановился в шаге от Суперфинала Кубка России. Армейцы объявили об отставке главного тренера и договоренности с сербом Марко Николичем, уже работавшим в России в «Локомотиве».

Ранее Федотов выступил с заявлением после увольнения из ЦСКА.

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