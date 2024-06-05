Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Кадыров подчеркнул, что Адам Черхигов заменит на посту министра транспорта, связи и цифрового развития республики Рамзана Черхигова, который занимал эту должность с 2007 года.

Глава Чечни подчеркнул, что об этом на совещании с членами правительства сообщил председатель кабмина республики Магомед Даудов.

До этого стало известно, что Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона.

Также Магомед Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, он принял такое решение после совещания с Рамзаном Кадыровым. По мнению ряда журналистов и политологов, Даудов является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее Кадыров показал, как «Ахмат» дронами уничтожает опорные пункты ВСУ.