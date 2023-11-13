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В Выборге задержали начальника полиции по подозрению во взятках на миллионы рублей

МВД: начальника полиции Выборга задержали за взятки в 8 млн рублей от лесорубов

Начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области задержали по подозрению в получении взяток на 8 млн рублей от «черных» лесорубов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Петербургская полиция».

В пресс-службе МВД по региону рассказали, что в конце октября за превышение должностных полномочий был задержан начальник экономической полиции Выборга. По данным ведомства, он оказывал покровительство лицам, которые занимаются нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе.

В результате дальнейшего расследования оперативники установили причастность к коррупционной схеме начальника УМВД России по Выборгскому району. По оперативным данным, он оказывал покровительство незаконной вырубке леса, за что получил более 8 млн рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Утром 13 ноября начальник районного МВД был доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий. В настоящее время устанавливаются другие причастные к незаконной вырубке лесов лица.

11 ноября сообщалось, что в Москве арестовали трех бывших следователей СК. Всем троим в зависимости от роли вменяют организацию преступного сообщества, получение взятки, незаконное задержание или заключение под стражу, фальсификацию доказательств, а также привлечение заведомо невиновного к ответственности или неправомерное возбуждение уголовного дела.

До этого суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий. Следователь заявила в Басманном суде Москвы, что Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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