Выступление Тунберг на митинге в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на митинге в Амстердаме было прервано из-за ее пропалестинской позиции. Об этом сообщает издание Aussiedlerbote.

Тунберг, произнесла речь в защиту климата, надев на шею традиционный палестинский платок-«арафатку». Затем она пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в проведении геноцида.

Такое поведение Тунберг вызвало возмущение у части 85-тысячного митинга. Один из митингующих прорвался на сцену и произнес в микрофон, что он пришел сюда ради экологической повестки, а не для того, чтобы выслушивать политическую пропаганду.

В свою очередь, Тунберг призвала митингующих к спокойствию и вновь обозначила свою позицию, назвав палестинские территории оккупированными Израилем.

Ранее сообщалось, что представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар раскритиковал экоактивистку Грету Тунберг за онлайн-акцию в поддержку Палестины и сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.