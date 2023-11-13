Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Одессе одиннадцатимесячный ребенок был госпитализирован с никотиновым отравлением

В Одессе одиннадцатимесячный ребенок попал в больницу с никотиновым отравлением

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Одессе в больнице оказался одиннадцатимесячный ребенок с отравлением никотином. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на местные TG-каналы.

По предварительной информации, ребенок съел стик от айкоса (IQOS). Гаджет для курения родители забыли убрать на место.

О состоянии ребенка на текущий момент пока нет информации.

В Роспотребнадзоре предупредили, что курение может привести к параличу. «Многократное поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого ухудшаются память и работоспособность», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что никотин оказывает влияние на все системы организма. Он действует как нейротоксин, вызывает возбуждение нервной системы, угнетает дыхание, повышает кровяное давление, а в больших дозах может даже привести к параличу нервной системы.

Ранее в Тоджинском районе республики Тыва малолетний ребенок разгрыз пакт с марганцовкой и попал в больницу с отравлением.

Ранее пульмонолог Гамбарян объяснила, с чем связаны смерти подростков от вейпинга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий