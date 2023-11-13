В Одессе одиннадцатимесячный ребенок был госпитализирован с никотиновым отравлением

В Одессе в больнице оказался одиннадцатимесячный ребенок с отравлением никотином. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на местные TG-каналы.

По предварительной информации, ребенок съел стик от айкоса (IQOS). Гаджет для курения родители забыли убрать на место.

О состоянии ребенка на текущий момент пока нет информации.

В Роспотребнадзоре предупредили, что курение может привести к параличу. «Многократное поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого ухудшаются память и работоспособность», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что никотин оказывает влияние на все системы организма. Он действует как нейротоксин, вызывает возбуждение нервной системы, угнетает дыхание, повышает кровяное давление, а в больших дозах может даже привести к параличу нервной системы.

Ранее в Тоджинском районе республики Тыва малолетний ребенок разгрыз пакт с марганцовкой и попал в больницу с отравлением.

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