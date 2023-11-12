Источник назвал дату вылета первого самолета с эвакуированными из Газы россиянами

Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с эвакуированными из Газы россиянами планируется в 14:00 мск в понедельник, 13 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Каире.

«По уточненной информации, вылет первого спецрейса с россиянами из сектора Газа запланирован из Каира на 14:00 мск понедельника», — рассказал источник.

До этого сообщалось, что колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась из сектора Газа в Каир. Эвакуированная из Газы россиянка Татьяна сообщила, что люди добирались на ослах

До этого ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.