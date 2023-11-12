Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Источник назвал дату вылета первого самолета с эвакуированными из Газы россиянами

РИА Новости: первый борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетит завтра

Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с эвакуированными из Газы россиянами планируется в 14:00 мск в понедельник, 13 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Каире.

«По уточненной информации, вылет первого спецрейса с россиянами из сектора Газа запланирован из Каира на 14:00 мск понедельника», — рассказал источник.

До этого сообщалось, что колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась из сектора Газа в Каир. Эвакуированная из Газы россиянка Татьяна сообщила, что люди добирались на ослах

До этого ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий