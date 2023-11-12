На Окинаве десятки тысяч домохозяйств остались без света

Около 68 тысяч домохозяйств остались без электричества на японском острове Окинава. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это более 10% от всего числа домохозяйств, потребляющих электричество внутри самой южной японской префектуры. В настоящее время причина отключений электроэнергии неизвестна.

Okinawa Electric Power восстанавливает работу подачи электричества домохозяйствам.

Уточняется, что на острове из-за прекращения подачи электричества перестал работать ряд светофоров, что привело к ухудшению дорожной ситуации.

Окинава — самый крупный остров японского архипелага Рюкю, расположенный приблизительно посередине между Кюсю и Тайванем. Площадь острова равна 1207 км². Является самым большим островом в префектуре Окинава.

В сентября этого года землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали на западе от острова Мияко префектуры Окинава. Очаг находился на глубине около 170 километров.

Ранее США начали переброску разведывательно-ударных дронов на Окинаву.