Водитель домогался школьницы в салоне автобуса

На остановке в деревне Новолисино в Ленобласти водитель автобуса приставал к 15-летней школьнице. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 10 ноября вечером. По словам матери 15-летней школьницы, к ее дочери приставал водитель автобуса на остановке возле деревни Новолисино.

57-летний гражданин Киргизии совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Водителя автобуса задержали и доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина напал на школьницу в подъезде дома в Петербурге.