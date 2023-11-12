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Водитель домогался школьницы в салоне автобуса

«78.ru»: в Ленобласти водитель автобуса приставал к школьнице

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На остановке в деревне Новолисино в Ленобласти водитель автобуса приставал к 15-летней школьнице. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 10 ноября вечером. По словам матери 15-летней школьницы, к ее дочери приставал водитель автобуса на остановке возле деревни Новолисино.

57-летний гражданин Киргизии совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Водителя автобуса задержали и доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина напал на школьницу в подъезде дома в Петербурге.

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