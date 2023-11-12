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В Британии отметили напряженность между западными и украинскими спецслужбами

The Times: напряженность между спецслужбами Запада и Украины растет

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Shannon Stapleton/Reuters

Связь между спецслужбами Украины и стран Запада ослабевает, а напряженность в отношениях растет. Об этом говорится в статье сотрудника Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марка Галеотти для британской газеты The Times.

По словам Галеотти, на Западе обеспокоены нежеланием СБУ и ГУР минобороны Украины делиться с союзниками своими планами и избегать действий, ведущих к обострению конфликта западных стран с Россией. Автор статьи считает, что положение усугубляет страх Киева лишиться поддержки союзников на фоне провального контрнаступления.

«Хотя украинское руководство, вероятно, не хочет провоцировать Россию на такие действия, которые бы еще сильнее втянули Запад в войну, похоже, что оно больше не прилагает всех усилий для того, чтобы не допустить подобной ситуации», — считает Галеотти.

Кроме того, по информации источника издания в британском МИД, страны Запада стали сильнее зависеть от данных украинской разведки, собираемых в России. Связано это с тем, что работа западных спецслужб в РФ в разы усложнилась. Как следствие, союзникам становится сложнее давить на Киев в ряде вопросов.

О том, что украинская разведка плотно сотрудничает как минимум с американской ЦРУ и британской MI6, стало известно в октябре благодаря расследованию Washington Post. Издание сообщало, что ЦРУ даже помогало в организации теракта на Крымском мосту.

Ранее экс-агент британской разведки предрек рост дезертирства в рядах ВСУ.

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