Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения плененного ХАМАС россиянина

На митинге в Тель-Авиве отметили 28-летие плененного ХАМАС россиянина

close
100%
Ammar Awad/Reuters

Друзья и коллеги похищенного палестинской радикальной группировкой ХАМАС гражданина России отметили его день рождения прямо во время митинга в Тель-Авиве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Митинг прошел вечером 11 ноября на площади перед музеем искусств. Его организовали в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа, и многие собравшиеся пришли с фотографиями попавших в плен граждан.

Среди пришедших оказались знакомые одного из плененных россиян, которому в этот день исполнилось 28 лет. В разговоре с журналистом они выразили надежду, что смогут полноценно отметить его день рождения, когда он вернется домой.

ХАМАС захватил заложников 7 октября во время вторжения в южные районы Израиля. Согласно данным израильской стороны, количество плененных группировкой граждан превышает 200 человек. Сообщалось, что среди заложников есть как минимум восемь людей с гражданством РФ.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал об усилиях Москвы по освобождению россиян из плена ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий