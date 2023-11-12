На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения плененного ХАМАС россиянина

Друзья и коллеги похищенного палестинской радикальной группировкой ХАМАС гражданина России отметили его день рождения прямо во время митинга в Тель-Авиве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Митинг прошел вечером 11 ноября на площади перед музеем искусств. Его организовали в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа, и многие собравшиеся пришли с фотографиями попавших в плен граждан.

Среди пришедших оказались знакомые одного из плененных россиян, которому в этот день исполнилось 28 лет. В разговоре с журналистом они выразили надежду, что смогут полноценно отметить его день рождения, когда он вернется домой.

ХАМАС захватил заложников 7 октября во время вторжения в южные районы Израиля. Согласно данным израильской стороны, количество плененных группировкой граждан превышает 200 человек. Сообщалось, что среди заложников есть как минимум восемь людей с гражданством РФ.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал об усилиях Москвы по освобождению россиян из плена ХАМАС.