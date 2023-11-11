В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» открылись Дни Приморского края

На экспозиции «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ открылись Дни Приморского края, сообщает пресс-служба компании.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ходе своего выступления отметил успешное сотрудничество с компанией по целому ряду направлений. Он подчеркнул, что судостроительный комплекс «Звезда» является флагманом развития сотрудничества между компанией и регионом.

«ССК «Звезда» является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов морских добычных платформ, ледоколов и крупнотоннажных гражданских судов – основы российского арктического флота. Сейчас в портфеле заказов компании около 60 судов. Судостроительный комплекс является локомотивом экономики Приморья, обеспечивая заказами смежные отрасли и производства», - сказал Кожемяко.

Верфь создается по поручению президента России Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть». На ССК «Звезда» спустили на воду уже 12 судов, в том числе сданы заказчикам и ушли в рейсы 4 танкера типа «Афрамакс» общим дедвейтом 450 000 тонн. Помимо этого, активно строятся 23 судна.

Особое внимание глава Приморского края уделил программе развития профессиональной подготовки, которую в регионе реализует «Роснефть», что способствует развитию рынка труда всего Дальнего Востока. По его словам, компания создает в регионе базы профессиональной подготовки.

«Основная площадка для подготовки судостроителей и судоремонтников – Дальневосточный судостроительный колледж. Он участвует в Федеральной программе «Профессионалитет». На базе колледжа обучаются основные производственные рабочие комплекса «Звезда», а на территории верфи проходит производственная практика студентов», — сказал он.

Кожемяко отметил, что «Роснефть» создает инжиниринговый центр, который будет заниматься решением задач в сфере производства и импортозамещения для отечественного судостроения и судоремонта.

Кроме того, в рамках Дней Приморского края пройдут дегустация блюд дальневосточной кухни, лекции о сохранении экологии и биоразнообразия региона, в том числе леопарда. Также гости павильона также смогут отправить открытку с «Приветом из Приморья».