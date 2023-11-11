Власти Сан-Франциско начали расчистку города от бездомных перед саммитом АТЭС

Власти Сан-Франциско принимают беспрецедентные меры по подготовке к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в городе с 15 по 17 ноября. Об этом пишет Daily Mail.

«Решительные меры принимаются в Сан-Франциско, чтобы гарантировать, что мировым сановникам в ходе торгового саммита АТЭС не придется взаимодействовать с бездомными», — указано в публикации.

Власти города предписали расчистить лагеря с бездомными. Полиция попросила живущих на улицах Сан-Франциско людей не возвращаться в район своего предыдущего пребывания в течение недели.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на саммите АТЭС Российскую Федерацию представит заместитель председателя правительства, вице-премьер Алексей Оверчук.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что США не выдали визы всем представителям России для участия в саммите.

Ранее в МИД РФ заявили об «ущербной» линии США в АТЭС.