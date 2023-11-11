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Источник сообщил о взрыве перед сходом вагонов с рельсов в Рязанской области

Источник, близкий к МВД: перед сходом грузовых вагонов в Рязани произошел взрыв

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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Перед сходом вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области произошел взрыв. Об этом пишет РБК в Telegram-канале со ссылкой на источник, близкий к МВД.

Он уточнил, что при движении товарного состава в районе станции Дягилево «произошел «хлопок» и сход семи вагонов». Поезд №2018 вез минеральные удобрения.

По словам источника, в результате происшествия повреждения получило железнодорожное полотно.

Прокуратура уже начала проверку после схода с рельсов грузового поезда в Рязанской области. На место ЧП выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным Московской железной дороги, предварительно причиной схода 19 вагонов товарного поезда стало вмешательство посторонних лиц. В момент происшествия незначительные травмы получил помощник машиниста.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.

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