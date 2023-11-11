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Прокуратура начала проверку после схода с рельсов грузового поезда в Рязанской области

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств схода вагонов в Рязани

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Depositphotos

Рязанская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства схода грузовых вагонов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве напомнили, что 11 ноября примерно в 7:10 на 204-м километре перегона Рыбное--Блокпост произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями.

«В настоящем время обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили в сообщении.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку. В ведомстве подчеркнули, что задержек движения поездов удалось не допустить. На место происшествия выехал Рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров.

По информации Московской железной дороги, по предварительным данным, причиной схода 19 вагонов товарного поезда стало вмешательство посторонних лиц. В момент происшествия незначительные травмы получил помощник машиниста, медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.

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