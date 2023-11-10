В Госдуме пообещали проверки медиаперсонам, «поливавшим Россию грязью» из-за границы

Медийных персон, которые «поливали грязью» Россию после отъезда из страны, проверят Генпрокуратура и Следственный комитет РФ. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по обороне депутат Юрий Швыткин.

По словам депутата, с инициативой о проверке вернувшихся на родину релокантов вышел он сам.

«На сегодняшний день общественность взбудоражена, что ребята уехали, обливали страну грязью, а потом вернулись», — заявил депутат, добавив, что некоторые из попавших в список людей подозреваются в финансировании ВСУ.

Полный список проверяемых депутат не озвучил, сказав лишь, что «характеристики будут даны примерно семи людям».

«Вот Агалакова уехала, но почему обливала грязью страну? Она выступала против страны на разных международных площадках. Мы прямо пофамильно указали, кого проверить. И Фридмана указали, и Гудкова, там многих указали. Всего в списке примерно семь фамилий. Александр Хинштейн подал одного из детей чиновников, который вел такую политику», — заявил Швыткин.

1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал возвращение бизнесменов на родину нормальным процессом.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают возвращение Михаила Фридмана в Россию, Песков отметил, что родина у россиян одна.

Ранее российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман назвали ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе.