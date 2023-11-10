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ГУМ-каток на Красной площади примет первых гостей 29 ноября

На Красной площади в Москве 29 ноября откроется ГУМ-каток

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РИА Новости

ГУМ-каток на Красной площади в Москве планируется открыть 29 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

В прошлом сезоне каток также открылся 29 ноября и проработал до 28 февраля. Тогда ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку оформляли в стилистике Гжели.

ГУМ-каток расположен на Красной площади в Москве, в этом году он откроется в 18-й раз. Отличительная черта катка — возможность кататься даже при плюсовой температуре: заморозку льда поддерживают шесть километров трубок с хладагентом, что позволяет ему не таять до +10 °С.

До этого стало известно, что а Москве 11–12 ноября пройдет благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов. Мероприятие состоится в Центре городской культуры «Графит». В нем примут участие свыше 80 собак и 150 кошек. Задача фестиваля — найти дом животным из приютов и рассказать жителям города о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами. Там же будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании.

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